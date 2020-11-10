Антитела после перенесённого ковида сохраняются примерно три месяца, так что возможно повторное заражение, сообщила начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ Екатерина Трифонова.

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По ее словам, течение болезни «не намного отличалось». Заражались ли пациенты тем же штаммом, не уточняется.

Вирусолог Анатолий Альтштейн отмечал, что на повторное заражение влияет ослабленный иммунитет. Теоретически может повторно переболеть человек, который перенес коронавирус или очень легко, или очень тяжело.

Мнения экспертов насчет повторного заражения коронавирусом разнятся. Например, завкафедрой вирусологии РМА Елена Малинникова считает, что прежде чем говорить об этом, необходимо изучить анализы, которые пациент сдавал при первом подозрении на наличие вируса, потому что здесь есть свои тонкости.

Ученый Евгений Тимаков, в свою очередь, отмечает, что, в принципе, любой инфекцией можно заболеть второй раз, даже ветрянкой, хотя это очень маленький процент людей.

Повторное заражение – все-таки редкость, и связано оно, скорее всего, с особенностями конкретной иммунной системы пациента, отмечают медики.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала россиянам провести новогодние праздники дома из-за распространения коронавируса.

Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, какой градусник приобрести для бытового использования. Лучше отдать предпочтение электронному термометру, поскольку он долговременный, надежный и наиболее точный. Традиционные ртутные термометры также показывают точную температуру, однако с ними нужно обращаться осторожно из-за опасного вещества внутри.