О возможном наступлении некоторых видов рака, когда еще не проявились симптомы заболевания, поможет узнать регулярный скрининг. Российские врачи рассказали, какие виды обследования нужно пройти.

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Если у пациента есть наследственная предрасположенность, то с 45 лет для диагностики рака простаты следует каждый год сдавать анализы. Главным фактором риска развития рака предстательной железы является возраст, поэтому всем мужчинам после 50 лет нужно посещать уролога и контролировать уровень онкомаркера ПСА (простатический специфический антиген).

Для выявления рака прямой кишки нужно ежегодно сдавать на анализ кал, в том числе на скрытую кровь, а после 45-50 лет регулярно проходить колоноскопию.

Для определения лейкоза нужно ежегодно сдавать общий анализ крови. Если вы курите, то есть находитесь в группе риска по раку легких, трахеи и бронхов, то следует ежегодно делать компьютерную томографию грудной клетки.

Женщинам после 30 лет для выявления рака шейки матки нужно раз в год сдавать мазок на цитологию. На рак молочной железы нужно делать УЗИ и маммографию.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал основные признаки рака поджелудочной железы. Так, существует три распространенных симптома заболевания: боль в желудке, желтуха и снижение веса. Другими косвенными симптомами рака поджелудочной железы являются возникновение тромбофлебитов, воспаление лимфоузла над левой ключицей и метастаз в пупке, пояснил врач.