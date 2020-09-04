Банки хитростью увеличивают размер кредита. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В настоящее время, как сообщал «Рамблер», ключевая ставка Центрального банка (ЦБ) России находится на исторически минимальном уровне 4,25% годовых. Несмотря на это, как подсчитали в самом Центробанке, во втором квартале 2020 года потребительские кредиты в российских банках подорожали на 0,04-1,2%

«Банки стали массово хитрить, завлекая клиентов», — сообщает «Комсомольская правда».

Например, банки предлагают рефинансировать кредит под более низкий процент, однако лишь в самый последний момент, при подписании договора, клиенту становится известно, что снижение ставки возможно лишь при покупке страхового полиса, с которым реальная ставка станет даже больше изначальной. Согласно подсчетам ЦБ, в 2019 году банки заработали на этом (комиссионный доход от страховых компаний) 200 миллиардов рублей.