Британские медики рассказали о предупреждающих знаках артрита, которые появляются на коже или ногтях.

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Ревматоидный артрит является распространённым заболеванием аутоиммунного характера, способствующим деформации и разрушению костей и хрящей.

Медики советуют обратить внимание на красную сыпь из маленьких точек. В тяжёлых случаях могут образовываться кожные язвы на ногах или под ногтями. Сыпь может появиться из-за аномалии кровеносных сосудов, провоцируемой воспалением (васкулит).

Что касается ногтей, то точечные углубления, будто пластина истыкана иглой, могут свидетельствовать о псориазе, экземе или артрите.

Как отмечают врачи, запущенный артроз или ревматоидный артрит вылечить невозможно, но при грамотном подходе можно затормозить их развитие. Возникнуть артрит может из-за аллергии, инфекции, травмы, расстройства иммунной системы и так далее. В группу риска входят люди, ведущие малоактивный образ жизни, а также пациенты с лишним весом и пожилые.

Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» рассказал, что ревматоидный артрит поражает не только суставы, но и глаза, кожу, сердце и лёгкие.

— Одно дело, когда болит колено или локоть, другое, когда человек жалуется на летучую боль, которая появляется, потом проходит. Если это продолжается меньше шести недель, то мы не рассматриваем ревматоидный артрит, — отметил медик.

Ревматоидный артрит часто передаётся по наследству. Кроме того, заболевание грозит тем, кто курит. Ещё один мощный фактор риска — вредное производство, где используется кремний.