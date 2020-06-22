Треть населения Украины (33,5%) жалеет о распаде СССР, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В 2017 году социологическая группа «Рейтинг» проводила похожий опрос об отношении жителей Украины к распаду СССР. Тогда 33% сожалели о распаде Советского Союза, 53% не жалели, 14% «не определились с ответом».

«Половина украинцев (50,1%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет», — говорится в публикации на сайте КМИС в понедельник. Согласно таблицам, еще 16,4% респондентов не смогли определиться с ответом.

Кроме того, 35% респондентов считают, что пребывание Украины в СССР принесло ей пользу. О «большем вреде» говорят 28% респондентов, еще 25,5% выбрали вариант «трудно сказать наверняка, чего было больше». Остальные отказались отвечать.

«Впрочем, по сравнению с маем 2013 года, когда КМИС проводил аналогичный опрос, с 48% до 35% стало меньше тех, кто видит в советском периоде больше пользы. В то же время тех, кто видит больше вреда, стало больше с 18% до 28%, а тех, кто «не может оценить, чего было больше», стало меньше с 31% до 25,5%», — добавляется в публикации. Для корректности сравнений данные за 2013 год приводятся без учета ответов жителей Крыма, который позднее воссоединился с Россией после референдума на полуострове, и неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Опрос проводился с 24 по 31 мая методом телефонного интервью во всех областях Украины за исключением неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Опрошены 2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.

Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении СССР. «За» тогда высказались 76,4% принявших участие в голосовании. На основе итогов референдума весной-летом 1991 года был разработан проект договора «О Союзе суверенных республик», подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года, вошедшего в историю как августовский путч.