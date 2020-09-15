Каждый шестой гражданин России имеет антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщают «Известия».

В мае компания «Инвитро» начала проводить в России массовое тестирование на антитела к коронавирусу. К середине августа она провела более 680 тысяч исследований. В течение двух первых недель тестирования у 13,2% россиян, прошедших исследование, были накопительным итогом получены положительные результаты теста на антитела класса G (IgG) (свидетельствует о формировании иммунного ответа).

По итогам четырех месяцев исследования этот показатель составил 16,9%. В «Инвитро» отметили, что рост положительных результатов теста на антитела к коронавирусу косвенно свидетельствует о формировании иммунного ответа у части населения.