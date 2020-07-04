Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил народ Белоруссии с Днем независимости и заявил, что гордится дружбой Чечни с Белоруссией.

День независимости в Белоруссии отмечается 3 июля.

По словам Кадырова, «братская Беларусь празднует День независимости, который также считается официальной датой освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».

«Я искренне поздравляю Александра Лукашенко и белорусский народ с национальным праздником… Я горд напомнить, что между Беларусью и субъектом России, Чеченской Республикой, сложились дружеские и деловые отношения», — написал Кадыров в своем Telegrаm-канале.

Он подчеркнул, что Россию и Белоруссию связывают крепкие экономические, культурные и гуманитарные узы, и в этом большая заслуга лидеров двух стран — Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Кадыров поблагодарил Александра Лукашенко, который, по его словам, «всегда готов к сотрудничеству » и выразил уверенность, что экономические, спортивные и культурные связи с Белоруссией «будут нарастать с каждым днём».