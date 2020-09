View this post on Instagram

Дорогие друзья! Настоящим украшением проходящего в столичном спорт-холле «Колизей» боксерского турнира стали показательные бои, в которых выступили юные воспитанники РСК «Ахмат» . Основной кард бойцовского шоу «Время Легенд-5» @time_of_legends_ открыли пять поединков с участием представителей подрастающего поколения. ⠀ Победы в свой актив на боксерском ринге записали внуки нашего Первого Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Ахмад @za_kadyrova_akhmat , Эли @za_kadyrova_ali и Адам @adam_benoevsky_095 . Мальчики в уверенном стиле сломили сопротивление своих сверстников Беслана Маремкулова, Надара Кумыкова и Эмира Алажева соответственно. Поединки завершились досрочно в пользу чеченских боксеров. ⠀ Триумфатором соревнований стал Абубакар Кадыров @kadyrov._095 , который взял верх над Маратом Шардановым. Очередной представитель РСК «Ахмат» Минкаил Усманов @usmanov_minkail нанес поражение Идару Хашукоеву. ⠀ Среди взрослых участников Шамиль Мальсагов @shammalsag из РСК «Ахмат» в своем дебютном бою одолел Валентина Пьянкова судейским решением. Бешто Шавлаев @beshto_shavlaev , который также впервые вышел на профессиональный ринг, взял верх над Замиром Кешковым. Мяхди Абдурешидов одержал восьмую победу в карьере техническим нокаутом над Максимом Чистым. Ризван Элиханов @rizvan_elikhanov_ также выиграл досрочно в связи с отказом от дальнейшего продолжения боя Константина Питернова. ⠀ Я искренне поздравляю наших боксеров с успешным выступлением на шоу «Время Легенд — 5» и желаю реализации намеченных целей. АХМАТ-СИЛА! #Кадыров #Россия #ЧР #Бокс #Ахмат #ВремяЛегенд5