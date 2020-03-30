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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики знают, как «убить коронавирус».

«Мы поставили цель разорвать цепочку распространения вируса и уверенно к ней двигаемся. Наш лозунг: «Убить коронавирус!». И мы знаем, как это сделать», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Рамзан Кадыров сообщил, что жители Чечни с одобрением восприняли ограничительные меры властей в связи с коронавирусом: закрытие административной границы, ограничение пребывания граждан на улицах городов и сел, приостановка работы спорткомплексов, ресторанов, кафе, развлекательных центров, магазинов промышленных товаров, салонов красоты. По словам главы республики, меры были приняты своевременно.

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Кадыров также отметил, что в республике имеются достаточные запасы продовольствия, цены не выросли, магазины работают в обычном режиме.

Как ранее сообщал «Рамблер», в России к 30 марта подтверждено 1836 случаев коронавируса в 71 регионе. В Чеченской республике зафиксированы 9 случаев заболевания.

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