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Меры по борьбе с коронавирусом в Чечне были приняты своевременно, а жители республики восприняли их с одобрением, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров принял участие в прямом эфире ЧГТРК "Грозный", посвящённом борьбе с распространением коронавируса, в ходе которого поступило более 3 тысяч вопросов.

«Жители Чеченской Республики с одобрением воспринимают меры по закрытию административной границы, ограничению пребывания граждан на улицах городов и сел. Сегодня видно, что эти шаги были предприняты своевременно. Мы поставили цель разорвать цепочку распространения вируса и уверенно к ней двигаемся. Наш лозунг: «Убить коронавирус!». И мы знаем, как это сделать», — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров также отметил, что в республике есть достаточно запасов продовольствия, цены не выросли, а магазины работают в обычном режиме. Он добавил, что в Чечне закрыты спорткомплексы, рестораны, кафе, развлекательные центры, магазины промышленных товаров и салоны красоты.

С 28 марта власти Чечни ужесточили карантинные меры, ограничив движение через административные границы Чечни. Также ввели ограничения на передвижения внутри республики, на въезд в Грозный для всех, кроме жителей города, работников госорганов, жизнеобеспечивающих организаций, поставщиков продовольствия и СМИ.

Улицы Грозного патрулируют полицейские, которые через громкоговорители призывают население не выходить на улицы.

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