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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ужесточить санкции для тех, кто нарушает карантинные меры на фоне пандемии коронавируса. В качестве наказания глава республики предложил изымать у нарушителей автомобили. Об этом он заявил на заседании оперштаба по борьбе с инфекцией.

«Если нарушают, надо ужесточить меры, изымать машины у тех, кто просто так катается», — приводит слова Кадырова РИА «Новости».

Также он предложил отправлять нарушителей самоизоляции на исправительные работы.

«Пусть подметают улицы, чистят больницы», — заключил Кадыров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы чеченцев открыть парикмахерские. Вслед за Кадыровым это же сделали и чеченские спасатели, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в декабре прошлого года. С тех пор в мире коронавирусом заболели свыше трех миллионов человек, свыше 230 тысяч пациентов погибли. В России по последним данным — 106 631 заболевший, 1 076 пациентов погибли.

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