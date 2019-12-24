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Кадыров пожаловался на болельщиков футбольного клуба «Ахмат»

14:14 24/12/2019

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что несколько месяцев не посещает домашние матчи футбольного грозненского клуба «Ахмат». По его словам, ему обидно, что болельщики не умеют поддерживать свою команду, сообщает ТАСС.

«Не посещаю домашние матчи футбольного клуба «Ахмат», потому что мне бывает очень обидно, когда я вижу наших болельщиков. Они так болеют, как будто я их заставляю, не поддерживают», – посетовал Кадыров.

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Он подчеркнул, что даже, когда дома смотрит футбол, волнуется и переживает, а молодые не болеют как надо.

Кадыров признался, что также не в восторге от игры футболистов Адлана Кацаева и Заура Садаева. Он заметил, что спортсмены только ругаются с тренерами.

«Они ругаются с тренерами и ничего больше. А Ризван Уциев настоящий патриот, у него болит сердце за Чеченскую республику и футбол», – указал Кадыров. Он добавил, что привел Уциева в основной состав и тот оправдал на 100% его ожидания и поддержку.

Напомним, в августе этого года сотрудник стадиона «Ахмат-Арена» оскорбил в микрофон судью матча 5-го тура РПЛ со «Спартаком». Впоследствии он был уволен.



