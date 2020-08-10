Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с победой на выборах президента Белоруссии Александра Лукашенко — «большого друга чеченского народа и России».

«Александр Лукашенко одержал убедительную победу на выборах президента Республики Беларусь. Действующего главу государства поддержали, по предварительным данным, свыше 80% избирателей… Я от всей души поздравляю его с победой на выборах президента страны! Желаю успехов в служебной деятельности во благо государства и народа Беларуси», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Лукашенко — талантливый политик и крепкий хозяйственник, который задал устойчивый курс развития страны, и выразил уверенность, что он в очередной раз оправдает доверие белорусского народа.

Кадыров добавил, что Лукашенко является большим другом чеченского народа и России в целом, Белоруссию и Чечню связывают крепкие дружеские и деловые отношения, которые с каждым годом крепнут и расширяются. Глава Чечни напомнил, что для него было большой честью получить от белорусского лидера орден Дружбы.

Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно предварительным итогам, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей.