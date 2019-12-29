СПОРТ

Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко в пятом раунде

22:39 29/12/2019

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нокаутирует российского бойца Александра Емельяненко. Планами, связанными с боем и ожиданиями, Кадыров поделился в Telegram.

Он пообещал нокаутировать Александра Емельяненко, если бой с ним состоится. Кадыров намерен четыре раунда «бегать по рингу», а в последнем нанести один удар, после которого боец отправится в нокаут. «Короче, угадайте, в корпус или в голову?», – обратился Кадыров к подписчикам своего канала.

В конце ноября этого года Емельяненко одержал победу над Михаилом Кокляевым в поединке по правилам бокса. 21 декабря глава Чечни бросил вызов спортсмену, уточнив, что пока не определился, в каком виде единоборств может пройти поединок.

В свою очередь Емельяненко согласился на бой по боксерским правилам. В настоящий момент неизвестно, когда состоится бой между Кадыровым и Емельяненко. Россиянин принял вызов главы Чечни. Добавим, что в ММА в послужном списке 38-летнего Емельяненко 28 побед (25 досрочно), семь поражений и одна ничья. Он является российским бойцом смешанных единоборств. Бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо.



