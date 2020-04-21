Глава Чечни Рамзан Кадыров побрил голову и призвал остальных мужчин сделать то же самое. Видеозапись обращения чеченского лидера во вторник, 21 апреля, опубликовал телеканал «Грозный» в Instagram.

Ранее местные жители попросили главу республики открыть парикмахерские. В ответ Кадыров посоветовал мужчинам побриться налысо.

«Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы», — сказал Кадыров.

В конце марта из-за пандемии коронавируса в Чечне закрыли рестораны, салоны красоты и развлекательные заведения. По данным регионального Минздрава, в республике 303 случая инфицирования коронавирусом, пять летальных исходов.

По состоянию на 21 апреля, в России зафиксировано 52 763 случая коронавируса во всех 85 регионах, с момента начала эпидемии умерли 456 человек.

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