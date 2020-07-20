Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал попадание в черный список в США.

Ранее Госдеп обвинил Кадырова в причастности к нарушению прав человека и запретил въезд в Соединенные Штаты.

«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — написал Кадыров в Telegram. Глава Чечни так подписал фото, на котором он стоит в комнате для хранения оружия.

В России осудили решение Госдепа, однако не посчитали санкции эффективными.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия найдет способ ответить на внесение Кадырова в черный список. При этом он выразил уверенность, что санкции не помешают главе Чечни выполнять обязанности.

В свою очередь, зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов рассказал Mpravda.com, что за защиту суверенных прав России политики часто оказываются в черных списках. Он добавил, что личная позиция Кадырова «нравится не всем».

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев отметил, что в России много своих забот, поэтому решения Госдепа вряд ли сильно беспокоят российских граждан и политиков, в том числе главу Чечни.