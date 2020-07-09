Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что к убийству чеченского блогера в Австрии причастны иностранные спецслужбы, работающие против России.

Ранее представитель полиции Вальтер Шварценеккер сообщил Mpravda.com, что проситель убежища из России был убит в субботу вечером в городе Герасдорф рядом с Веной. Подозреваемый — также гражданин России — задержан. По данным австрийской газеты Österreich, стрелявший и убитый — выходцы из Чечни. Как ранее сообщал телеканал OE24, следствие исходит из того, что убийство было заказным. По данным телеканала, речь идет о 43-летнем выходце из Чечни, который вел видеоблог в YouTube под именем «Анзор из Вены». Урожденный Мамичан У. приехал в Австрию в 2005 году и недавно получил паспорт иностранца на имя Мартин Б.

Кадыров отметил, что он наблюдал, как развиваются слухи вокруг событий в Вене ,и в итоге снова убедился «в предвзятости информационной машины», которая раскрутила версию о его причастности к убийству, не имея официальных заявлений следственных органов.

"И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и в частности, меня. Они знают, что кавказские рубежи России охраняются мной и моей верной командой. Это им не нравится", — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил, что эти методы использовали еще для разрушения Османской Империи — «продажные глашатаи получают плату за свою работу, а потом их убивают как, якобы, невинных жертв выдуманной «правды». Он подчеркнул, что при этом все преподносится под маской идеалов человечества и демократии. Глава Чечни заявил, что «каждый здравомыслящий человек, прежде чем согласится на участие в проектах спецслужб», должен помнить, что от него в итоге «избавятся как от расходного материала», «а обвинять будут Кадырова и его команду».