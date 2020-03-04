Глава Чечни Рамзан Кадыров и боец смешанных единоборств Александр Емельяненко извинились перед генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ» Тиной Канделаки за оскорбление со стороны спортсмена. Видео с извинениями медиаменеджер выложила в Twitter.

Я же говорю, «Ахмат» — сила.

Приятно удивлена и, разумеется, никакого зла на Сашу не держу. Удачи в бою — и всегда жду в гости. pic.twitter.com/zgO1EXrqs3 — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) March 4, 2020

Ранее Тина Канделаки высказалась об отношениях Емельяненко и Кадырова. Она считает, что спортсмен получает помощь в Грозном, а взамен тренируется с чеченскими бойцами и главой Чечни. В ответ на это, Емельяненко обозвал Канделаки «дурой».

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