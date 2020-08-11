МОСКВА, 11 авг — Mpravda.com. Предприятия белорусского государственного концерна «Белнефтехим» работают штатно, публикации о забастовках рабочих не соответствуют действительности, заявил Mpravda.com пресс-секретарь промышленного комплекса Александр Тищенко.

Ранее в Telegram-каналах появились кадры, на которых якобы протестовали рабочие одного из заводов. Журналисты писали, что два нефтеперерабатывающих завода и предприятие «Гродно Азот» присоединились к забастовке, которую оппозиционеры призвали организовать в знак протеста против итогов выборов президента Белоруссии.

«Эти сообщения – попытка выдать желаемое за действительное», — отметил Тищенко.

Замдиректора Минского электромеханического завода имени Козлова завода Валерий Щербо, в свою очередь, рассказал Sputnik Беларусь, что некоторые сотрудники возмущались тем, что накануне «кто-то попал в какую-то ситуацию и получил какие-то травмы».

«Но сейчас, вроде, все успокоились и пошли по рабочим местам», — отметил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что с рабочими удалось найти общий язык, а как быть дальше будет решать генеральный директор вместе с профсоюзными активистами.

Протесты в Белоруссии

В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. По последним данным, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08 процента, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09 процента. При этом в штабе последней не признали результаты. Сама кандидат подала жалобу в ЦИК.

Последние пару дней в некоторых городах Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие строили баррикады и отказывались расходиться, для их разгона силовики использовали водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Самая сложная обстановка — в Минске, там один человек погиб, многие находятся в больницах.

«Коктейли Молотова» и первый погибший: ночь протестов в Минске 1 из 15

Ожесточенные столкновения милиции с протестующими происходили в центре Минска.

Сама Тихановская участвовать в протестах отказалась. Более того, она призвала сторонников соблюдать законы.

» Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», — сказала она в видеообращении.

Позже стало известно, что кандидат покинула страну. Она рассказала, что уехала к детям.

«Я приняла очень тяжелое для себя решение. Наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально», — заявила она, отметив, что это был ее самостоятельный выбор, на который не повлияли ни друзья, ни родные, ни соратники.