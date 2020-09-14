Пользователи социальной сети Twitter растащили на мемы кадры прошедшей в понедельник, 14 сентября, встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. На это обратило внимание издание TJournal.
Виторган высмеял позу Лукашенко
По мнению юзеров, о характере переговоров двух лидеров свидетельствовал язык тела. Они указали на Лукашенко, сидящего вполоборота к Путину, сочли эту позу «вассальской» и объяснили ее тем, что белорусский президент рассчитывал на денежную помощь от России. В пользу этой версии они указали на упоминания им России как «старшего брата» и благодарность Путину.
Лукашенко: "Вот эти события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом"
Позы, в которых сидят сюзерен и вассал, красноречивее всяких слов. pic.twitter.com/s4UPiNkng6
— Лизистрата (@Lysistrata_by) September 14, 2020
Фото дня: Лукашенко рассказывает Путину, как дошел до такой жизни! pic.twitter.com/6eBT9LGNw5
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 14, 2020
Пользователи по-разному интерпретировали стоп-кадр с Путиным и Лукашенко.
Когда объясняешь бате, что будешь делать все-все уроки, если купит компьютер pic.twitter.com/ZejWfiIUxY
— Денис Чужой (@fe_city_boy) September 14, 2020
pic.twitter.com/NcxYEYUHfc
— Vadim Elistratov (@great_laziness) September 14, 2020
Жизненно же? pic.twitter.com/GsdoFhaVFD
— Tribuna.com Беларусь (@goalsby) September 14, 2020
Еще более красноречивым юзерам показался другой кадр, на котором Лукашенко разводит руками, а Путин будто бы делает рукой жест «фейспалм».
— и автомат у меня вот такой! А у Коленьки еще больше
— да замолчи уже pic.twitter.com/ekW3a9o2rM
— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) September 14, 2020
pic.twitter.com/JebH9OtRKw
— Веснушка (@pikriz) September 14, 2020
Переговоры Путина и Лукашенко прошли 14 сентября в резиденции «Бочаров ручей». Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры в первую очередь обсуждали торгово-экономические вопросы и дальнейшее развитие двусторонних связей. В ходе встречи российский президент подтвердил, что Москва выдаст Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов США.