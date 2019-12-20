Карлос Грегорио Эрнандес Васкес, 16 лет, умер в заключении пограничного патруля США в мае прошлого года.

Агенты переполненного карантинного учреждения для больных беженцев в Мак-Аллене, штат Техас, заявили в то время, что они узнали о «трагической потере», когда мальчик был найден без пульса во время проверки социального обеспечения.

Однако доказательства, подробно изложенные в новом докладе американских СМИ, вызвали значительные сомнения в этой истории. Записи показывают, что подросток прибыл в учреждение днем 19 мая с тяжелым случаем гриппа и лихорадкой 103 градуса по Фаренгейту (39,4 градуса Цельсия).

Медсестра-практикантка, как сообщается, сказала персоналу объекта, чтобы они регулярно проверяли его и перевезли в больницу, если его состояние ухудшится.

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Кадры опровергают аккаунт пограничного патруля

Запись с камер наблюдения , полученная некоммерческой журналистской организацией ProPublica, показывает, что Эрнандес Васкес «корчится по меньшей мере 25 минут на полу и бетонной скамейке. На нем он, шатаясь, добирается до туалета и падает на пол, где остается в том же положении в течение следующих четырех с половиной часов.»

ProPublica заявила, что они получили кадры не от пограничного патруля, а от местной полиции в Мак-Аллене, штат Техас. На ней видно, как на следующее утро около двух часов ночи Эрнандес Васкес неподвижно лежал рядом с туалетом своей камеры. З

аписи пограничного патруля утверждают, что ему давали проверку благосостояния один раз в час, пока он не был найден безрезультатным помощником врача около 6 утра..

Доказать прежнее утверждение невозможно, поскольку пограничный патруль отказался предоставить видеозапись, снятую между 2 и 6 часами утра. Однако совершенно ясно, что мальчик вообще не двигался в течение этих четырех часов, что затрудняет предположение о том, что в течение этого периода проводились проверки социального обеспечения и что тело не было обнаружено должностным лицом США, как это утверждалось.

Вместо этого на видео ясно видно, что около 6 утра сокамерник Эрнандеса Васкеса проснулся, нашел безжизненное тело подростка и позвал на помощь.

Видео

«Видео показывает, что единственный способ, которым чиновники CBP могли бы пропустить кризис Карлоса, — это то, что они не искали. Его агония была очевидна, даже в зернистых черно-белых тонах… Коронер, который проводил вскрытие Карлоса, сказал, что она сказала, что агент иногда заглядывал в камеру через окно.»

ProPublica указывает, что юридически дети должны быть переданы из-под стражи пограничного патруля в течение 72 часов или меньше, но Эрнандес Васкес по какой-то причине был задержан на 6 дней.

На тот момент он был шестым ребенком, умершим в США в 2019 году. Он был единственным, кто умер на пограничном посту, поскольку все остальные были переведены в медицинское учреждение, когда стало ясно, что они находятся в остром состоянии.

Джон Сандерс, исполнявший в то время обязанности комиссара таможни и пограничной охраны, вскоре после инцидента подал в отставку.

Генеральный инспектор Министерства национальной безопасности начал расследование обстоятельств смерти мальчика, но пока не обнародовал никаких результатов. Тело было доставлено обратно в Гватемалу, где на его похоронах присутствовало 2000 человек.