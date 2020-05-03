Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра по запросу «Известий» рассказали, какие меры предосторожности соблюсти при покупке дачи в условиях карантина.

Перед покупкой недвижимости необходимо изучить полную и достоверную информацию об объекте и его владельце, зафиксированную в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Выписка из ЕГРН позволяет удостовериться, что заявленные продавцом характеристики объекта соответствуют официальным, получить дополнительные сведения, о которых продавец мог не упомянуть, например, информацию о залоге или аресте недвижимости.

Благодаря выписке также можно убедиться в том, что продавец и владелец — одно лицо. Это важно, поскольку посреднические схемы по умолчанию сопровождаются дополнительными рисками, а схемы с продажей недвижимости по доверенности часто выбирают мошенники.

С помощью выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах вы сможете выяснить, проводилось ли межевание участка, кадастровый учет, узнать кадастровые номера объектов для проверки расположения недвижимости на кадастровой карте, на кого оформлены земля и дом, ознакомиться с их кадастровой стоимостью, из которой будут рассчитываться налоги.

Межевание

В случае если границы участка не установлены, попросите владельца провести межевание. Владелец не обязан это делать и может отказаться, но в ваших интересах узнать реальные размеры земельного участка до его приобретения.

Во-первых, определение точных координат участка может помочь в будущем избежать конфликтов с соседями. Во-вторых, придется самостоятельно платить за межевание. И, в-третьих, покупая участок с неустановленными границами, вы рискуете переплатить, не зная, что его реальный размер меньше того, что указал продавец.

Строить нельзя снести

Выписка из ЕГРН позволит также определить вид разрешенного использования участка и категорию земель. Если вы мечтаете комфортно проживать на даче круглый год, то реализовать мечту можно на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, расположенном на землях населенных пунктов.

При этом если жилой дом пригоден для всесезонного пребывания, соответствует всем нормам капитального строительства и подключен к инженерным системам, в нем можно будет прописаться. На участке «для садоводства» разрешается возводить садовые дома, не предназначенные для постоянного проживания, а участки «для огородничества» ограничивают строительство до хозяйственных построек, предназначенных для хранения урожая и инвентаря.

Если садовый участок расположен на землях сельхозназначения, под запрет попадут все виды строительства. Если на участке, где по закону строительство запрещено, дом все-таки возведен, а продавец клянется, что проблем с этим никогда не возникало, не стоит соглашаться на сделку, даже если вы планируете использовать участок исключительно для выращивания газона. Незаконная постройка в любой момент может быть официально признана самостроем, и вам придется отвечать за нарушение порядка строительства и заниматься вопросами демонтажа за свой счет.

Личное знакомство с владельцем

Продавать недвижимость может только сам правообладатель. Если продавец действует по доверенности, прежде всего проверьте ее у нотариуса. Сверьте полученные от продавца данные о владельце недвижимости со сведениями о правообладателе ЕГРН. Если продавец выступает в роли посредника, обязательно свяжитесь с правообладателем лично, чтобы удостовериться в том, что он осведомлен о продаже его собственности, а также чтобы обсудить детали сделки.

Если владелец недвижимости состоит в браке, попросите у него заверенное нотариусом согласие супруги или супруга. В случае если правообладатель состоит в разводе не более трех лет, выясните, не осталось ли право собственности на недвижимость закрепленным за его бывшей женой или мужем.

Необязательными для заключения договора купли-продажи недвижимости являются справки о дееспособности участников сделки. Тем не менее такая справка означает, что продавец в состоянии самостоятельно реализовывать свое право в отношении недвижимости и нести ответственность за свои действия.

Сделка, заключенная с недееспособным гражданином, считается недействительной. Если продавцу нечего скрывать, он согласится предъявить вам справку о дееспособности и, возможно, в ответ попросит такой же документ у вас. Категорический отказ в подобной просьбе должен насторожить.

Основа безопасной сделки

Согласно законодательству, если при заключении сделки покупатель недвижимости полагался на данные ЕГРН, он считается добросовестным. Такой статус гарантирует защиту интересов покупателя, только если в суде не будет доказано, что покупатель знал или должен был знать об отсутствии права у продавца недвижимости на отчуждение имущества.

Добросовестный покупатель, лишившийся жилья, также может потребовать компенсацию за счет государства, если по независящим от него причинам выплаты со стороны лица, причинившего ему ущерб, произведены частично или не производились в течение шести месяцев со дня принятия судебного решения о взыскании.

Как заказать выписку из ЕГРН

На официальном сайте Федеральной кадастровой палаты размещен онлайн-сервис, позволяющий получить электронную выписку из ЕГРН за несколько минут. Также можно воспользоваться порталом Росреестра, где выписка будет готова за 1–3 рабочих дня.

Подать запрос и получить выписку из ЕГРН можно и в рамках выездного обслуживания Кадастровой палаты: специалисты учреждения приедут на дом или в офис в удобное время. Как вариант, можно отправить запрос «Почтой России».

Ранее сообщалось, что спрос на аренду загородных домов в России достиг рекордных показателей — в марте 2020 года он увеличился в среднем на 30–60% по сравнению с прошлым годом, что привело к росту цен: в среднем по стране они повысились на 32%.

Причиной стала не только самоизоляция населения в связи с распространением коронавируса, но и отмененные отпуска. Многие воспринимают загородную недвижимость как альтернативу для отдыха, рассказали «Известиям», опрошенные участники рынка недвижимости.