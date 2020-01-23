Чаще всего рекламные щиты, вывески используются в виде информационных табличек. Такие надписи или специальные обозначения, указатели размещают в проходных зонах не только для информации граждан, но и предварительного предупреждения, чтобы можно было своевременно реагировать, используя предоставленные сведения.

Поэтому изготовление табличек из пластика может пригодиться для самых разных целей. Когда приходится подыскивать ответственного исполнителя, который готов оперативно выполнить заказ, стоит обращаться напрямую к производителю, недорого берущему за работу.

Оптимальные цены на изготовление табличек за пару дней

Информационные таблички в форме плоского щита, рекомендуется:

заказывать у производителя, предварительно посетив официальный сайт компании и оценив преимущества используемых на производстве технологий;

выбирать из ассортимента вывесок, указателей, которые легко закрепить на внутренней двери или снаружи экстерьера здания;

изготовить не только из ПВХ с оклейкой оракалом, но и с прямой печатью на цветном пластике;

оформить с элементами аппликации, чтобы придать рекламной надписи большей узнаваемости;

заказывать с качественной печатью на металле.

В зависимости от требований клиента можно будет оригинально оформить не только отдельные зоны в офисах, но и интерьер в общественных местах. Ведь важно не просто развесить информационные щиты, компактные таблички на двери, но и использовать оповестительные надписи и недорогие знаки для оформления отдельных кабинетов. Чтобы не переплачивать за дизайн, стоит оформить заказ на изготовление табличек непосредственно у изготовителя этой рекламной и маркетинговой продукции.

Преимущества универсальных табличек из разных материалов

Конструкции из прочного ПВХ отличаются предельной легкостью и повышенной износостойкостью. Используют еще и таблички из алюминия или нержавеющей стали, что обойдутся дороже, зато со временем не поржавеют и не утратят свой первоначальный вид в сравнении с моделями, выполненными из обычного металла.

Если еще не знаете, что стоит заказать, рекомендуется на официальном сайте производителя просмотреть ассортимент и описание продукции.

Есть подборки с фото и портфолио с готовыми проектами. Очень эффектно выглядят указатели, изготовленные на основе цветной и фактурной самоклеющейся пленки, размещенной на вырезанном пластике. Это касается логотипов, литер, фигурок, что могут иметь самые разные размеры и витиеватые конфигурации.