Талибы вернутся к власти как часть коалиционного правительства, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в интервью «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что провел переговоры в Дохе с властями Катара и делегацией радикального движения «Талибан» и обсудил вопросы афганского урегулирования. По словам спецпредставителя, затем он провел встречу с делегацией талибов во главе с муллой Барадаром, в ходе которой он сделал акцент на «возможностях по экономическому развитию, которые последуют после наступления прочного мира» в Афганистане.

«Талибы вернутся к власти как часть коалиционного правительства. Я не говорю, что все талибы белые и пушистые, абсолютно нет. Там есть серьезный сегмент радикалов, у которых тоже есть логика. Они говорят своим: «Ребята, чего нам договариваться с этими марионетками, когда мы вот сейчас еще поднажмем, еще пару лет повоюем, и американцы все равно сбегут, и мы все возьмем сразу, а не часть… Есть такие. Но благоразумная часть, в том числе и руководство, они понимают, что если попытаются это сделать, тогда против них будут все, включая нас», — отметил Кабулов.