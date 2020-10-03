Правительство одобрило общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней.

«Мы все понимаем, как распространение коронавируса повлияло на доходы граждан и на динамику развития экономики в целом. Нам нужно перезапустить позитивные процессы и продолжить движение вперед, — подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин. — План направлен на восстановление эффективной занятости и платежеспособного спроса, поддержку индивидуального, малого и среднего предпринимательства, запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата, а также на ускорение технологического развития экономики, увеличение экспорта и поддержку импортозамещения».

План (есть в распоряжении «РГ») разделен на три этапа. Первый — июнь — сентябрь 2020 — предполагает адаптацию. Его главные цели — не допустить дальнейшего падения доходов населения, распространения рецессии на более широкий круг отраслей и стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших отраслях. Второй — октябрь 2020 — июнь 2021 — нацелен на восстановление. Его главная задача — вернуться к росту экономики и доходов граждан (они должны достичь уровня не ниже 100% к 2019 году). Третий — июль — декабрь 2021 — направлен на активный рост как экономики, так и реальных доходов населения.

Добиться этого, а также восстановления эффективной занятости и платежеспособного спроса планируется с помощью «Социального казначейства» (оказание мер соцподдержки без предоставления гражданами документов — на основании выявления жизненных обстоятельств), адресных денежных выплат социально уязвимым группам населения, прежде всего семьям с детьми, помощи потерявшим работу, а также цифровизации рынка труда. Речь о переходе на удаленный режим работы, совершенствовании режима неполной занятости и самозанятости, внедрении электронного кадрового документооборота.

Поддержка доходов населения — одно из направлений плана. Еще среди них поддержка и развитие МСП, поддержка наиболее пострадавших отраслей, развитие экспорта и импортозамещения, запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата, повышение устойчивости социально-экономической системы к эпидемиологическим шокам, а также ускорение технологического развития экономики и повышение производительности труда.

Мероприятия плана — их более 500 — рассчитаны до конца 2021 года, но многие уже выполнены

Отдельные положения плана успешно реализуются с июля. В частности, меры по поддержке и развитию МСП. Среди них кредит на зарплату по ставке 2% с возможностью списания (стартовал 1 июня), расширенная финансовая помощь бизнесу по кредитам, отсрочка и снижение налоговых и страховых платежей, а также создание экосистемы для комфортной работы и развития индивидуальных предпринимателей и субъектов МСП на базе единой цифровой платформы («одно окно»).

Цифровизация красной нитью проходит через все ключевые направления. Помимо цифровизации отдельных отраслей — здравоохранения, строительства, образования — планируется переход к принципу «Государство как цифровая платформа». Это проактивное и комплексное оказание госуслуг в цифровом виде без необходимости очного посещения ведомств и МФЦ на базе платформенных облачных решений, внедрение электронных реестров выданных разрешений и лицензий, создание единой системы онлайн-идентификации граждан.

«Цифровизация может стать драйвером технологического прорыва, роста производительности труда во многих секторах экономики», — говорится в документе.

План будет считаться достигнутым, если на конец 2021 года уровень безработицы упадет ниже 5%, а рост ВВП составит не менее 3% в год. Это в общем, а в частности: реальная зарплата должна расти не менее чем на 2% в год, розничный товарооборот — не менее чем на 2,5% в год, объем платных услуг населению должен прибавлять минимум 3% в год. Численность МСП и ИП должна восстановиться на уровне I квартала 2020 г., а темпы роста оборота МСП превысить темпы роста экономики в целом. На конец 2021 года рост инвестиций в основной капитал должен превысить 4,5% в год, как и рост несырьевого неэнергетического экспорта. Численность малых и средних высокотехнологических компаний должна прирастать на 10% ежегодно.

3 процента в год должен прибавлять ВВП России, а уровень безработицы на конец 2021 года должен упасть ниже 5%, тогда план будет считаться достигнутым

При этом документ оговаривает, что в указанные сроки цели достижимы лишь при благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке. Пандемия нанесла серьезный удар экономике, от которого страна быстро не оправится. Однако в правительстве, как ни парадоксально, видят в этом и колоссальные возможности. Помимо цифровизации созданы благоприятные условия для импортозамещения и новые экспортные ниши. «Реализация мер по поддержке импортозамещения и экспорта, в том числе оптимизация регулирования в этой сфере, также позволит обеспечить как скорейшее восстановление, так и дальнейшее развитие экономики. В условиях ограничений на межстрановые перемещения усиливается спрос на безопасный и качественный отдых внутри страны», — отмечается в плане.

Мероприятия плана — всего более 500 — рассчитаны до конца следующего года, но многие из них выполнены. Финансирование превышает 6,4 трлн рублей, но более 4 трлн из них уже потрачено. План синхронизирован с проектом бюджета на следующие три года.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, «по большому счету это тот план, который уже больше чем на половину реализован, потому что он был подготовлен еще в июне». Министр уточнил, что «по поручению руководства правительства его реализовывали даже без утверждения».

Ранее, выступая в Совете Федерации, первый вице-премьер Андрей Белоусов указал, что задача властей в пандемию «состояла в том, чтобы поддержать людей, занятость и не дать кризису расползтись на смежные отрасли по цепочкам поставок и платежей». «Оперативно был предпринят ряд действий, направленных как на поддержку доходов населения, в первую очередь социально незащищенных граждан, так и пострадавших отраслей экономики, — заявил Белоусов. — Всего только из федерального бюджета было затрачено финансовых ресурсов более чем на 4 трлн рублей — 3,9% ВВП. Это позволило ограничить глубину и продолжительность спада производства и потребления и, главное, поддержать занятость».

6,4 триллиона рублей составит финансирование общенационального плана по восстановлению экономики, 4 трлн рублей из них уже потрачены

Параллельно правительство работает над проектом единого плана достижения национальных целей до 2030 года во исполнение указа президента РФ от 21 июля. Он должен быть представлен на рассмотрение Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам до 30 октября.

Оба плана являются документами правительства, направленными на повышение качества жизни россиян через достижение национальных целей развития. Их отличие — в различных задачах и в разном горизонте планирования. Если миссия общенационального плана — выведение страны из кризиса и закрепление устойчивой траектории экономического роста, то миссия единого плана — достижение долгосрочных целей развития. Общенациональный план — краткосрочный план действий, рассчитанный на два года, единый план — средне— и долгосрочный стратегический документ, рассчитанный на 10 лет.

Общенациональный план — план прямого действия, состоит из конкретных мер. Единый план сгруппирован в соответствии с национальными целями развития, на их достижение будут направлены нацпроекты и «дорожные карты».

Если фокус общенационального плана — устойчивый рост экономики и доходов, единый план адресует другие потребности человека: в безопасности и долгой жизни, в достойном труде и самореализации, в комфортной среде вокруг. Также в обоих планах содержится большой блок по цифровой трансформации — это сквозная цель, которая обеспечит достижение всех остальных.

При этом показатели общенационального плана напрямую связаны с показателями единого плана. Так, устойчивый рост доходов является промежуточным результатом национальной цели по созданию достойного, эффективного труда и успешного предпринимательства. Быстрое и качественное строительство жилья является обязательным условием появления комфортной среды для жизни. А обеспечение высокой степени устойчивости системы здравоохранения к шокам напрямую повлияет на сохранение населения и здоровья людей.