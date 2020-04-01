Правительство России выделит 150 млрд рублей на поддержку занятости в стране. Об этом 1 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания президента с членами кабмина.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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