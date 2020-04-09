Правительство РФ выделило Роспотребнадзору из резервного фонда более 803 млн рублей на дополнительные выплаты сотрудникам в связи с эпидемией коронавируса в стране. Соответствующий документ опубликован в четверг, 9 апреля, на официальном портале правовой информации.

«Выделить в 2020 году Роспотребнадзору из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования на материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих Роспотребнадзора, непосредственно реализующих мероприятия по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ в 2020 году, в размере 803777,1 тыс. рублей», — говорится в тексте документа.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По сведениям Worldometer на 9 апреля, количество случаев заражения новым типом коронавируса в мире достигло 1 532 439, при этом скончались 89 716 человек, из больниц выписан 337 471 человек.

По состоянию на 9 апреля в России зафиксирован 10 131 случай заражения коронавирусом, всего от инфекции умерли 76 человек, а вылечились ― 698.

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