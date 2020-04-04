Правительство РФ выделило всероссийскому общественному движению добровольцев «Волонтеры-медики» более 242 млн рублей для помощи людям в условиях распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщается на сайте кабмина.

«Выделить «Росмолодежи» из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 242 273,7 тыс. рублей в целях предоставления субсидии Всероссийскому общественному движению добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» на проведение мероприятий по организации помощи гражданам РФ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Указано, что 15 тыс. добровольцев в 85 регионах страны окажут адресную помощь 200 тыс. пожилых граждан на дому. Будут оказаны услуги по профилактике новой коронавирусной инфекции, в том числе по закупке продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах.

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