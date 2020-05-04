Правительство РФ запустило сервис для поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщается в понедельник, 4 мая, на сайте кабмина.

Инфосервис включает в себя около 80 разных мер, сгруппированных в зависимости от адресата — бизнес, граждане, общие меры, а также по типам отраслей — социальная сфера, туризм, здоровье, налоги, транспорт, финансы.

В каждом разделе представлены описание мер, сроки их исполнения, инструкции о том, как ими воспользоваться, а также ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн.

В будущем планируется ввести автоматическое предложение мер поддержки при вводе определённых параметров. В ближайшее время функционал сервиса будет доработан для выполнения этой задачи.

Кроме того, сервис позволяет ознакомиться с данными о системообразующих компаниях и пострадавших отраслях экономики, а также со сведениями о ключевых решениях, принимаемых Правительством для защиты граждан и поддержки экономики в условиях коронавирусной инфекции. Ежедневно сервис будет размещать на своей странице отчет о текущей ситуации с COVID-19 в России.

14 апреля СМИ сообщали, что правительство РФ может потратить порядка 520 млрд рублей на антикризисные меры, из них на поддержку малого и среднего бизнеса предполагается выделить более 100 млрд рублей.

В начале апреля Мишустин сообщил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для борьбы с последствиями распространения коронавируса.

По состоянию на 4 мая в России общее число заболевших достигло 145 268 человек, умерли 1356 пациентов, выздоровели ― 18 095.

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