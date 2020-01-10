Правительство России готово принять все необходимые меры для обеспечения безопасности россиян на Ближнем Востоке. Возможна в том числе и эвакуация, рассказал пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов.

В сообщении кабмина говорится, что ведомства продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке, в том числе теми, которые могут повлиять на деятельность гражданской авиации и безопасность находящихся в регионе россиян.

Для россиян, которые уже находятся на Ближнем Востоке или планируют туда отправиться, работает «горячая линия», напомнили в правительстве.

В среду, 8 января, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил нескольким ведомствам и спецслужбам проанализировать угрозы безопасности российских граждан в Ближневосточном регионе. Также он поручил вице-премьеру Максиму Акимову, главе МИД России Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и министру экономического развития Максиму Орешкину до 10 января оценить безопасность полетов и туризма в странах этого региона с учетом произошедших событий.

В тот же день в МИД России сообщили, что уточняют число россиян, которые находятся в регионе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ответ в ночь на 8 января с территории Ирана были выпущены десятки баллистических и крылатых ракет по американским базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле. По данным иранских СМИ, атака стала местью за смерть Сулеймани.