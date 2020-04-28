Правительство поддержало законопроект, предусматривающий санкции для госслужащих за оскорбления граждан. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«На заседании правительственной комиссии по законопроектной работе наш законопроект был одобрен, ждем, что официальный отзыв правительства поступит к нам в ближайшее время, после чего вместе с коллегами по «Единой России» этот законопроект, поправки в Кодекс об административных правонарушениях мы внесем», — сказал он в эфире радиостанции «Вести FM» во вторник, 28 апреля.

Поправками устанавливается новая часть в статье «Оскорбление», объяснил Хинштейн. Если оскорбление совершено лицом, которое занимает государственную или муниципальную должность, в связи с осуществлением своих полномочий, то наказанием может быть не только крупный штраф, но и дисквалификация.

В декабре в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин согласился с идеей наказывать госслужащих за оскорбления граждан. Тогда президент заявил, что нужно продумать детали законодательной нормы и посоветоваться с экспертами.

Позднее инициативу поддержал Совет Федерации.

30 января Путин поручил своей администрации рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбления.