Комиссия правительства одобрила законопроект Минсельхоза «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии», согласно которому учет и чипирование домашних животных начнется в ближайшее время. В настоящее время документ прорабатывается для внесения в Госдуму. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе кабмина.

«Сейчас положения законодательства не позволяют осуществить прослеживаемость подконтрольных государственной ветеринарной службе товаров, что влечет невозможность оперативного выявления источника распространения заболеваний животных, в том числе общих для человека и животных», — объяснили «Известиям» в министерстве, отметив, что предлагаемые законопроектом норма призваны исправить эту ситуацию.

В Минсельхозе также добавили, что маркирование представляет собой нанесение, закрепление или введение в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации. Заниматься учетом, по данным ведомства, будут аттестованные специалисты и сотрудники учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ.

Ранее в ноябре генеральный директор крупной сети зоомагазинов Георгий Чкареули сообщил о том, что маркировка домашних животных станет очередным шагом к цивилизованному владению.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 21 января 2020 года.