Правительство России установило правила выплат частным клиникам грантов за оказание медико-социальных услуг людям в возрасте 65 лет и старше. Соответствующий документ в пятницу, 10 апреля, опубликован на сайте кабмина.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства РФ <…> «О реализации в субъектах РФ пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами РФ, в том числе проживающим в сельской местности», — говорится в документе.

Гранты при этом предоставляются тем частным медицинским организациям, которые участвуют в создании системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. Минтруд России предоставит гранты тем клиникам, которые пройдут конкурсный отбор с 15 апреля по 15 мая текущего года. Победители конкурса будут обязаны каждый месяц направлять в министерство отчет об использовании гранта и о реализации пилотного проекта.

Кроме того, размер гранта будет зависеть от числа пожилых людей, которым оказывается медпомощь в организации.

Согласно документу, в рамках проекта медико-социальный патронаж от частных клиник будут получать маломобильные граждане в возрасте 65 лет и старше, лица из федерального регистра, имеющие право на получение государственной социальной помощи, а также пенсионеры, находящиеся в условиях изоляции в связи с угрозой распространения коронавируса.

Гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями предписано соблюдать домашний режим на фоне распространения коронавирусной инфекции. Мэр Москвы Сергей Собянин обращался к данной группе лиц с просьбой не выходить из дома без крайней необходимости.

По состоянию на 9 апреля в 81 субъекте России общее число заболевших составило 10 131. Скончались 76 пациентов, выздоровели — 698.

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