Правительство согласовало поправки в УПК РФ, которые призваны помочь избежать необоснованного возбуждения уголовных дел о сбыте наркотиков, сообщается 22 февраля на сайте Кабмина.

На заседании правительства 20 февраля был одобрен проект федерального закона «О внесении изменения в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

Авторы инициативы предлагают внести в статью положение, согласно которому уголовные дела по факту незаконного сбыта наркотиков не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам.

В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму.

В июне в Москве был задержан журналист Иван Голунов. Мужчину обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ. Сам он отрицал вину и говорил, что наркотики ему подбросили.

В декабре 2019 года на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил о возбуждении Следственным комитетом уголовных дел в отношении сотрудников полиции, участвовавших в задержании Голунова.

По данным следствия, фигуранты уголовного дела — пять сотрудников полиции — сфальсифицировали улики, которые стали доказательством хранения и сбыта Голуновым наркотиков. Все пятеро были арестованы 30 января. Они работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы ГУ МВД России. Фигурантов отстранили от работы из соответствующих служб МВД и уволили из органов.