Правительство России рассматривает пандемию коронавируса как один из худших мировых кризисов здравоохранения за последние 50 лет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте кабмина в четверг, 18 марта.

В правительстве назвали сложившуюся ситуацию вызовом всему обществу и заявили, что для борьбы с ней нужны максимально слаженные действия.

Происходящее в России находится под контролем, у страны есть ресурсы и запас времени для разработки дополнительных мер по борьбе с распространением инфекции, подчеркнули в кабмине.

Первоочередной задачей назвали недопущение резкого роста заболеваемости за счет передачи вируса внутри страны и защиты людей из групп риска, в первую очередь старшего поколения.

Принимаемые меры разделили на три группы: предупреждение завоза инфекции в Россию, выявление случаев заболевания и профилактика передачи вируса внутри России, а также качественная и своевременная помощь заболевшим.

«Принимаемые решения и рекомендации, прежде всего в части запретов и ограничений, многим могут показаться чрезмерными. Однако именно они, по мнению ученых, являются эффективными для противодействия эпидемии», — подчеркнули в правительстве.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 6:30 мск 19 марта, в мире заболело 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек.

В России в настоящее время зафиксировано 147 случаев заболевания.