Правительство Молдавии готовится предпринять все необходимые меры, чтобы подготовиться к риску затопления части республики из-за разлива рек Прут и Днестр, жители некоторых населенных пунктов эвакуированы, сообщил в среду на заседании кабмина премьер Ион Кику.

«Нужно предпринять все меры по защите населения в связи с угрозой наводнений в поймах рек Прут и Днестр, в некоторых населенных пунктах идет процесс эвакуации граждан. Необходимо держать этот процесс под контролем и следить за развитием климатической ситуации, уверен, что мы преодолеем эту ситуацию», — заявил Кику.

Премьер также отметил, что в резервном фонде правительства собраны средства, которые могут быть использованы для борьбы с наводнениями. Он призвал мобилизовать все ответственные государственные органы для управления ситуацией.

Как отметили в пресс-служба правительства, премьер в среду обсудил эту ситуацию с руководством Генерального инспектора по чрезвычайным ситуациям. Спасатели определили, какие населенные пункты рискуют быть затоплены, местные органы власти прошли обучение, разработаны планы действий, подготовлены группы реагирования на тот случай, если избежать разлива рек не удастся.

Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии предупреждает, что в период с 24 июня по 3 июля существуют риски наводнений. В связи с увеличением сбросного расхода воды из Днестровского водохранилища на Украине уровень воды в Днестре может вырасти на 2-3,4 метра, из-за чего могут быть подтоплены сельхозугодья, зоны отдыха и отдельные населенные пункты в семи районах Молдавии. Одновременно с этим в связи с прошедшими сильными дождями в верховьях реки Прут (Украина) сформировался дождевой паводок, ожидается, что уровень воды в реке может вырасти на 1,8-2,2 метра, может произойти подтопление насыпи железнодорожного полотна Бельцы-Черновцы, также могут быть подтоплены отдельные прибрежные села.