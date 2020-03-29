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Правительство России утвердило новую редакцию распоряжения с перечнем непродовольственных товаров первой необходимости.

«Утвержден рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, — говорится в сообщении на сайте кабмина. — При этом органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе вносить изменения в этот список на уровне регионов, исходя из санитарно-эпидемической ситуации в субъекте».

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости

Новый перечень также состоит из 23 пунктов, однако некоторые позиции были изменены. Так, из перечня исключены похоронные принадлежности, табачная продукция, печатные СМИ и автозапчасти. При этом некоторые позиции получили более детальное пояснение. Так, вместо пункта "Мыло и моющие средства" появились отдельные пункты "Мыло туалетное" и "Мыло хозяйственное". Подробное описание получили товары, предназначенные для детей, в том числе новорожденных.

В новой редакции из перечня были исключены электрооборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, электронное, оптическое и компьютерное оборудование, строительные и отделочные материалы и инструменты, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, очки и линзы, а также упаковка, этикетки, ценники и кассовая лента.

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