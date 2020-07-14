Пять кандидатов допущены к выборам президента Белоруссии, которые состоятся 9 августа, таковы итоги заседания ЦИК республики, прошедшего во вторник.

Таким образом, в президентской гонке примут участие действующий глава государства Александр Лукашенко, который идет на шестой срок, бывший депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская, идущая на выборы вместо своего мужа оппозиционера и блогера Сергея Тихановского.

С 14 июля в Белоруссии начинается предвыборная агитация, которая завершится 8 августа.

Предыдущие президентские выборы прошли в Белоруссии 2015 году, победу тогда одержал Лукашенко. Он занимает высший государственный пост уже на протяжении 26 лет.