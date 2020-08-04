В своём микроблоке бывшая участница проекта «Дом-2» Вика Цатурян сделала заявление о том, что у неё появились странные ощущения в области груди. Стоит напомнить, что девушка сделала пластику несколько лет назад. По словам Вики, на протяжении нескольких дней у неё наблюдается повышенная температура, грудь болит, налилась и сделалась горячей.



Цатурян переживает из-за возможного воспаления, но пока что не может обратиться за помощью к хирургу по причине сложного финансового положения. Кроме этого, девушка поделилась, что раньше она не чувствовала свои соски, они были «равнодушны» при прикосновениях. Врачи сказали Вике, что если через полгода чувствительность так и не вернётся, то так будет всегда. Но сейчас, через три года после пластики, она снова начала их чувствовать. Для Вики это сравнимо с чудом.



Подписчики предполагают, что подобные ощущения могут быть вызваны гормональными всплесками организма, которые зависят от определённых фаз цикла. Многие подозревают, что Вика беременна. Цатурян исключает беременность, несмотря на то, что у неё большая задержка. По её словам, она слишком много раз надеялась на беременность, что уже её и не ждёт.