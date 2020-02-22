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Итальянская полиция забрала у спортсменов ноутбуки

Обыскивают номера Евгения Гараничева и Александра Логинова.

Кроме того, полицейские пришли к тренеру Александру Касперовичу. Напомним,

сейчас в Италии проходит чемпионат мира по биатлону. В итальянской

Антхольц-Антерсельве находится и наша сборная.

О случившемся РИА Новости сообщил первый

вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов.

«В номерах Гараничева, Логинова и Касперовича обыски,

изымаются ноутбуки», – цитирует его информагентство. По словам Нуждова,

подробности пока неизвестны.

О вломившейся в номера биатлонистов полиции сообщил и

спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Обыски

в отеле наших биатлонистов, изъят компьютер и телефон Логинова,

итальянские силовики приехали в 6 утра», – написал он в своем

Инстаграм.

Как стало известно чуть позже, международный союз биатлонистов обратился к правоохранителям Италии с официальным письмо из-за пребывания на чемпионате личного тренера Логинова по чужой аккредитации. Об этом сообщил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев в эф

Напомним,

на проходящем в Италии чемпионате мира Логинов выиграл спринт, а в гонке

преследования занял третье место.

После того,

как биатлонист завоевал золотую медаль, западные спортсмены обрушились на него

с критикой, припомнив дисквалификацию Логинова с 2014 по 2016 годы.