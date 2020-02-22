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Итальянская полиция забрала у спортсменов ноутбуки
Обыскивают номера Евгения Гараничева и Александра Логинова.
Кроме того, полицейские пришли к тренеру Александру Касперовичу. Напомним,
сейчас в Италии проходит чемпионат мира по биатлону. В итальянской
Антхольц-Антерсельве находится и наша сборная.
О случившемся РИА Новости сообщил первый
вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов.
«В номерах Гараничева, Логинова и Касперовича обыски,
изымаются ноутбуки», – цитирует его информагентство. По словам Нуждова,
подробности пока неизвестны.
О вломившейся в номера биатлонистов полиции сообщил и
спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Обыски
в отеле наших биатлонистов, изъят компьютер и телефон Логинова,
итальянские силовики приехали в 6 утра», – написал он в своем
Инстаграм.
Как стало известно чуть позже, международный союз биатлонистов обратился к правоохранителям Италии с официальным письмо из-за пребывания на чемпионате личного тренера Логинова по чужой аккредитации. Об этом сообщил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев в эф
Напомним,
на проходящем в Италии чемпионате мира Логинов выиграл спринт, а в гонке
преследования занял третье место.
После того,
как биатлонист завоевал золотую медаль, западные спортсмены обрушились на него
с критикой, припомнив дисквалификацию Логинова с 2014 по 2016 годы.