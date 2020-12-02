Подготовленный МВД проект регламента сдачи экзамена на право управления транспортными средствами предусматривает возможность сдачи такого экзамена с 16 лет.

«Для получения государственной услуги заявители представляют: письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего кандидата в водители на сдачу им экзамена и выдачу российского национального водительского удостоверения, заверенное в соответствии с законодательством РФ», — приводит фрагмент документа ТАСС, уточняя, что речь идет о заявителях в возрасте от 16 лет. Сейчас сдать на права можно с 17-ти лет, но за руль разрешено садиться только по достижении совершеннолетия.

Кроме того, в документе прописаны шесть оснований для недопуска соискателя к экзамену. Этот перечень гласит, что кандидат не будет допущен до экзамена, если он не соответствует требованиям, если имеются сведения о лишении прав, если необходимые документы составлены неправильно или содержат недостоверную информацию, если документы кандидата имеют признаки подделки или были похищены, если кандидат не оплатил государственную пошлину, а также если автошкола, где учился кандидат, не имеет лицензии на осуществление образовательной деятельности.

«В случае принятия решения об отказе в допуске к экзамену в заявлении указываются соответствующие основания отказа. Об отказе в допуске к экзамену заявитель уведомляется в письменной форме с указанием причин отказа», — уточняется в проекте регламента.

Напомним, новые правила сдачи экзамена на права должны вступить в силу 1 апреля 2021 года. Ранее предполагалось, что они начнут действовать в октябре этого года, но срок реформы перенесли из-за пандемии коронавируса. Реформа предусматривает введение единого практического экзамена, тогда как сейчас он разделен на «площадку» и «город».

В середине ноября стало известно, что МВД направило в правительство проект подготовленных ГИБДД поправок к закону «О безопасности дорожного движения». Среди прочего поправки позволяют садиться за руль с 17 лет. Авторы законопроекта считают, что 17-летним нужно разрешить садиться за руль после сдачи экзамена при условии, что в салоне будет находиться «водитель-наставник» с правами категории B. Уточнить требования к наставникам должно будет правительство. Пока неясно, как на этих поправках отразится снижение возраста сдачи на права с 17-ти до 16-ти лет.