Расчлененное тело рэпера Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт, нашли в квартире на Невском проспекте. О кончине музыканта сообщила его супруга, 36-летняя Марина Кохал — признавшись, что Александр скончался четыре дня назад, возможно, от передозировки наркотиков. Женщина расчленила труп, останки упаковала в мешки. Мы связались с адвокатом Кохал, которая провела всю ночь на месте происшествия, и поговорили с друзьями умершего.

К юристу вдова рэпера Александра Юшко Марина Кохал обратилась после того, как расчленила тело. По первоначальным данным, было известно, что Марина вернулась домой, в квартире нашла бездыханного супруга. Рядом находился шприц. Женщина расчленила останки — объяснила потом, что не хотела «позорной смерти» мужа. Затем запаниковала. Связалась с адвокатом. Сейчас Марину Кохал задержали для выяснения обстоятельств преступления.

Детали происшествия прояснила адвокат задержанной Ирина Скурту.

— Ирина, говорят, тело Александра Юшко его жене помогала расчленить мать?

— Мать Марины, действительно, проживала с ними в одной квартире. Но она не знала, что происходило в доме после смерти зятя. Когда узнала, испугалась. Поначалу сама посчитала, что дочь может быть причастна к смерти Александра. Именно она уговорила дочь позвонить адвокату и спросить совета, что теперь делать.

— То есть расчленять тело она не помогала?

— Нет, что вы, женщина в годах. Ее бы инфаркт хватит от такого.

— Как же она не заметила, что происходит рядом с ней?

— Элементарно. Они жили в огромной квартире, все комнаты изолированные. Покойный часто запирался в своей комнате и сутками не выходил оттуда. Это для них нормальное явление.

— Зачем Марина расчленила тело, может у нее сдали нервы?

— Психиатрическая экспертиза покажет, в каком она состоянии находилась в тот момент.

— Вы не заметили в ее поведении никаких отклонений?

— Мы общались в среду с Мариной, я бы не сказала, что она психически нездорова или есть какие-то отклонения. Но проведение психиатрической экспертизы я бы назначила в первую очередь.

— Ребенок в это время тоже находился в квартире?

— Наверное, там же находился.

— Он мог видеть то, что происходило в доме?

— Ему всего 2,5 года. Еще раз повторяю, квартира огромная, один коридор только метров 10. Ребенок вряд ли видел то, что творилось в комнате отца.

— Вы были на месте происшествия?

— Да, я всю ночь там просидела.

— Запах стоял сильный?

— Запах появился только когда мы открыли комнату.

— Останки ведь лежали в холодильнике?

— И в холодильнике, и в комнате.

— Когда Александр пропал, кто-то его разыскивал? Друзья, например?

— Он такой человек, который мог пропасть на несколько дней, к этому уже все привыкли. До этого он часто пропадал, и никто его не разыскивал.

— Правда, что он употреблял наркотики в последнее время?

— Наркотиков не было – об этом говорила Марина. Она нашла рядом с телом шприц, почему он там был – не поняла. Она его выбросила.

— Знакомые говорят, что ранее Александр жаловался на проблемы с сердцем?

— Про проблемы с сердцем я ничего не знаю. Но эксперт пояснил, он мог скончаться от сердечного приступа.

— У рэпера были проблемы с алкоголем?

— Вдова подтвердила, что проблемы с алкоголем имели место быть. Но она относилась к этому философски.

— Ваша подзащитная производит адекватное впечатление?

— Она мне показалась абсолютно адекватной, хотя сильно нервничала, но ее можно понять. На безумную, наркоманку она не похожа. Объясняла ситуацию вполне связно, но все время повторяла: «Что я натворила, что я натворила!»

— Она четыре дня расчленяла тело, это не похоже на состояние аффекта.

— С чего вы взяли, что она четыре дня его расчленяла? Она сначала решила сохранить его светлую память. Потом расчленила. Когда поняла, что не выдержит этого ни морально, ни психологически, обратилась к адвокату. Я разъяснила — если она говорит правду, то в ее действиях нет состава преступления. Посоветовала быстро звонить в полицию и во всем признаваться.

— Как хрупкая девушка могла расчленить здорового мужчину?

— Не знаю. Но она утверждает, что все делала сама.

— То есть пошла в магазин, купила пилу или специальный нож?

— Ничего она покупала, все нашла в доме.

— Воспользовалась обычными кухонными ножами?

— Да, использовала обычные кухонные ножи. Мы сейчас едем на следственные действия, следователи все подробно изучат.

"Саша жену никому не показывал"

Мы связались со знакомыми умершего Александра Юшко. Все, как один твердят: наркотиков в жизни мужчины не было, депрессии не заметила, про личную жизнь рэпер не распространялся.

— Я был хорошо знаком с Сашей. Это добрейшей души человек, талантливый, отзывчивый, простой, с высокими моральными принципами, — начал разговор приятель погибшего Михаил.

— Может в его семье что-то шло не так?

— Он никому не показывал свою супругу, даже в соцсетях ее не светил. Некоторые общие знакомые даже не знали, что он женат. Саша старался не говорить о личной жизни. Если все-таки речь заходила о семейном положении, он довольно уважительно отзывался о жене, но без лишних подробностей. Могу сказать точно, ни разу никаких плохих слов или жалоб в адрес жены не звучало.

— у Александра были проблемы с алкоголем?

— Как художник, поэт, творец Саша естественно выпивал, но не больше других. По выходным мог себе позволить. Его нельзя назвать запойным алкоголиком.

— Наркотики употреблял?

— Я никогда не видел, чтобы он употреблял что-то. Более того, он даже не заикался о наркотиках, как это делают типичные наркозависимые.

— Он рассказывал о своей жизни?

— Жил очень просто, работал, участвовал в рэп-батлах, писал песни многим нашим известным артистам. Но звездная болезнь его не накрыла, хотя в городе он считался популярным музыкантом.

— Он хорошо зарабатывал?

— Получал копейки.

— Но снимал большую квартиру на Невском.

— Квартира в центре на Невском – не показатель богатства.

— Что думают общие друзья по поводу случившегося?

— Общие друзья молчат. Все в шоке. Сами не понимают, что могло произойти.

— Жена на допросе говорила, что супруг впал в депрессию, потому что из-за коронавируса лишился заработка…

— Последний раз ребята видели Сашу 10 дней назад. Она находился в отличном настроении, ни о какой депрессии речи не шло. Разве что жаловался на проблемы с сердцем. Но не на отсутствие заработка. У него была своя команда, его приняли в рэперское объединение, он приходил на студию, у него была возможность писать там музыку. Его окружение — это творческие люди, музыканты, художники. Никаких торговцев наркотиков среди его знакомых не было.

— Помимо музыки, он еще где-то подрабатывал?

— Занимался копирайтингом, писал статьи, редактировал. Он производил впечатление глубокого, умного человека…

Другой знакомый умершего репера, который приглашал на выступления в Москву Александра Юшко, поделился своими воспоминаниями.

— Наша команда помогала ему с выступлениями в Москве последнее время. Саша производил впечатление абсолютно нормального парня. Точно не наркомана. Алкоголь принимал в минимальных количествах, — рассказывает собеседник.

— Много он получал за выступления?

— Гонорар был весьма скромный. Скажу так: на гонорар за выступление невозможно прожить месяц, снимая квартиру даже в Петербурге. Возможно, он где-то еще подрабатывал.

— В общении он вам каким показался?

— Максимально скромным, корректным и ответственным. Есть ребята, которые пропадают на 2-3 дня, общаются дерзко – это не про него.

— Он приезжал в Москву с женой?

— Приезжал всегда один. Здесь к нему приходили друзья. О жене его в столице никто не знал.

— Он считался популярным музыкантом?

— В среде любителей такой музыки был в какой-то степени уважаем, но выступал по небольшим площадкам.