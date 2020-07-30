Расчлененное тело рэпера Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт, нашли в квартире на Невском проспекте. О кончине музыканта сообщила его супруга, 36-летняя Марина Кохал — признавшись, что Александр скончался четыре дня назад, возможно, от передозировки наркотиков. Женщина расчленила труп, останки упаковала в мешки. Мы связались с адвокатом Кохал, которая провела всю ночь на месте происшествия, и поговорили с друзьями умершего.
К юристу вдова рэпера Александра Юшко Марина Кохал обратилась после того, как расчленила тело. По первоначальным данным, было известно, что Марина вернулась домой, в квартире нашла бездыханного супруга. Рядом находился шприц. Женщина расчленила останки — объяснила потом, что не хотела «позорной смерти» мужа. Затем запаниковала. Связалась с адвокатом. Сейчас Марину Кохал задержали для выяснения обстоятельств преступления.
Детали происшествия прояснила адвокат задержанной Ирина Скурту.
— Ирина, говорят, тело Александра Юшко его жене помогала расчленить мать?
— Мать Марины, действительно, проживала с ними в одной квартире. Но она не знала, что происходило в доме после смерти зятя. Когда узнала, испугалась. Поначалу сама посчитала, что дочь может быть причастна к смерти Александра. Именно она уговорила дочь позвонить адвокату и спросить совета, что теперь делать.
— То есть расчленять тело она не помогала?
— Нет, что вы, женщина в годах. Ее бы инфаркт хватит от такого.
— Как же она не заметила, что происходит рядом с ней?
— Элементарно. Они жили в огромной квартире, все комнаты изолированные. Покойный часто запирался в своей комнате и сутками не выходил оттуда. Это для них нормальное явление.
— Зачем Марина расчленила тело, может у нее сдали нервы?
— Психиатрическая экспертиза покажет, в каком она состоянии находилась в тот момент.
— Вы не заметили в ее поведении никаких отклонений?
— Мы общались в среду с Мариной, я бы не сказала, что она психически нездорова или есть какие-то отклонения. Но проведение психиатрической экспертизы я бы назначила в первую очередь.
— Ребенок в это время тоже находился в квартире?
— Наверное, там же находился.
— Он мог видеть то, что происходило в доме?
— Ему всего 2,5 года. Еще раз повторяю, квартира огромная, один коридор только метров 10. Ребенок вряд ли видел то, что творилось в комнате отца.
— Вы были на месте происшествия?
— Да, я всю ночь там просидела.
— Запах стоял сильный?
— Запах появился только когда мы открыли комнату.
— Останки ведь лежали в холодильнике?
— И в холодильнике, и в комнате.
— Когда Александр пропал, кто-то его разыскивал? Друзья, например?
— Он такой человек, который мог пропасть на несколько дней, к этому уже все привыкли. До этого он часто пропадал, и никто его не разыскивал.
— Правда, что он употреблял наркотики в последнее время?
— Наркотиков не было – об этом говорила Марина. Она нашла рядом с телом шприц, почему он там был – не поняла. Она его выбросила.
— Знакомые говорят, что ранее Александр жаловался на проблемы с сердцем?
— Про проблемы с сердцем я ничего не знаю. Но эксперт пояснил, он мог скончаться от сердечного приступа.
— У рэпера были проблемы с алкоголем?
— Вдова подтвердила, что проблемы с алкоголем имели место быть. Но она относилась к этому философски.
— Ваша подзащитная производит адекватное впечатление?
— Она мне показалась абсолютно адекватной, хотя сильно нервничала, но ее можно понять. На безумную, наркоманку она не похожа. Объясняла ситуацию вполне связно, но все время повторяла: «Что я натворила, что я натворила!»
— Она четыре дня расчленяла тело, это не похоже на состояние аффекта.
— С чего вы взяли, что она четыре дня его расчленяла? Она сначала решила сохранить его светлую память. Потом расчленила. Когда поняла, что не выдержит этого ни морально, ни психологически, обратилась к адвокату. Я разъяснила — если она говорит правду, то в ее действиях нет состава преступления. Посоветовала быстро звонить в полицию и во всем признаваться.
— Как хрупкая девушка могла расчленить здорового мужчину?
— Не знаю. Но она утверждает, что все делала сама.
— То есть пошла в магазин, купила пилу или специальный нож?
— Ничего она покупала, все нашла в доме.
— Воспользовалась обычными кухонными ножами?
— Да, использовала обычные кухонные ножи. Мы сейчас едем на следственные действия, следователи все подробно изучат.
"Саша жену никому не показывал"
Мы связались со знакомыми умершего Александра Юшко. Все, как один твердят: наркотиков в жизни мужчины не было, депрессии не заметила, про личную жизнь рэпер не распространялся.
— Я был хорошо знаком с Сашей. Это добрейшей души человек, талантливый, отзывчивый, простой, с высокими моральными принципами, — начал разговор приятель погибшего Михаил.
— Может в его семье что-то шло не так?
— Он никому не показывал свою супругу, даже в соцсетях ее не светил. Некоторые общие знакомые даже не знали, что он женат. Саша старался не говорить о личной жизни. Если все-таки речь заходила о семейном положении, он довольно уважительно отзывался о жене, но без лишних подробностей. Могу сказать точно, ни разу никаких плохих слов или жалоб в адрес жены не звучало.
— у Александра были проблемы с алкоголем?
— Как художник, поэт, творец Саша естественно выпивал, но не больше других. По выходным мог себе позволить. Его нельзя назвать запойным алкоголиком.
— Наркотики употреблял?
— Я никогда не видел, чтобы он употреблял что-то. Более того, он даже не заикался о наркотиках, как это делают типичные наркозависимые.
— Он рассказывал о своей жизни?
— Жил очень просто, работал, участвовал в рэп-батлах, писал песни многим нашим известным артистам. Но звездная болезнь его не накрыла, хотя в городе он считался популярным музыкантом.
— Он хорошо зарабатывал?
— Получал копейки.
— Но снимал большую квартиру на Невском.
— Квартира в центре на Невском – не показатель богатства.
— Что думают общие друзья по поводу случившегося?
— Общие друзья молчат. Все в шоке. Сами не понимают, что могло произойти.
— Жена на допросе говорила, что супруг впал в депрессию, потому что из-за коронавируса лишился заработка…
— Последний раз ребята видели Сашу 10 дней назад. Она находился в отличном настроении, ни о какой депрессии речи не шло. Разве что жаловался на проблемы с сердцем. Но не на отсутствие заработка. У него была своя команда, его приняли в рэперское объединение, он приходил на студию, у него была возможность писать там музыку. Его окружение — это творческие люди, музыканты, художники. Никаких торговцев наркотиков среди его знакомых не было.
— Помимо музыки, он еще где-то подрабатывал?
— Занимался копирайтингом, писал статьи, редактировал. Он производил впечатление глубокого, умного человека…
Другой знакомый умершего репера, который приглашал на выступления в Москву Александра Юшко, поделился своими воспоминаниями.
— Наша команда помогала ему с выступлениями в Москве последнее время. Саша производил впечатление абсолютно нормального парня. Точно не наркомана. Алкоголь принимал в минимальных количествах, — рассказывает собеседник.
— Много он получал за выступления?
— Гонорар был весьма скромный. Скажу так: на гонорар за выступление невозможно прожить месяц, снимая квартиру даже в Петербурге. Возможно, он где-то еще подрабатывал.
— В общении он вам каким показался?
— Максимально скромным, корректным и ответственным. Есть ребята, которые пропадают на 2-3 дня, общаются дерзко – это не про него.
— Он приезжал в Москву с женой?
— Приезжал всегда один. Здесь к нему приходили друзья. О жене его в столице никто не знал.
— Он считался популярным музыкантом?
— В среде любителей такой музыки был в какой-то степени уважаем, но выступал по небольшим площадкам.