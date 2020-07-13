В ближайшие 10-15 лет от коронавируса может умереть более 80% человечества. Кроме совсем уж изолированных диких племён.

По одной из версий, пока ещё не до конца доказанной, но уже довольно жуткой, длительный иммунитет к коронавирусу вырабатывается лишь у 17% населения земли. Все остальные будут болеть и болеть, пока не вымрут.

О такой не слишком веселой перспективе для всех нас сообщил The Guardian со ссылкой на исследование ученых из Королевского колледжа Лондона.

Теперь понятны метания мировых правительств, переход на онлайн-режим как минимум до следующего года, жесткие ограничения во многих странах, ожидания коллапса в экономиках… Ничего ещё не закончилось. Вернее, так: все только начинается.

По словам экспертов, наибольшее содержание антител к вирусу фиксируется у пациентов через три недели после появления первых симптомов. Ученые отмечают, что у 60 процентов в этом промежутке замечен очень высокий уровень собственной защиты. Однако, затем иммунитет уменьшается. И в результате сохраняется всего лишь у 17 процентов пациентов. Уже через три месяца количество антител в крови у большинства испытуемых падало до такой степени, что у некоторых вовсе не смогли зафиксировать наличие хоть какого-то иммунитета.

Ведущий автор исследования Кэти Дорес считает, что опровержение теории о длительном сохраняющемся иммунитете к коронавирусу может оказать значительное влияние на процесс вакцинации в различных странах. То есть, признаться откровенно, создать вакцину возможно, вот только вакцинироваться бессмысленно. И коллективного, перекрестного, стадного иммунитета, при котором должны переболеть 60-70 %, чтобы остановить заразу, не будет тоже.

Какие доказательства у этой теории? Незадолго до этого ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших COVID-19 пациентов уже появились длительные сбои иммунитета. Медики провели исследование воздействия коронавируса на лимфоциты — клетки крови, отвечающие за иммунитет. И выяснилось, что лимфопения (временное или стойкое снижение уровня лимфоцитов в крови) является типичным симптомом COVID-19.

То есть, если ничего не изменится, в течение нескольких ближайших десятилетий от коронавируса должна будет умереть большая часть планеты. Да, как в своё время от чумы. Нет, люди не скончаются в одночасье, но с каждым очередным всплеском эпидемии их сопротивляемость будет все слабеть, иммунная система не сможет восстановиться, а легкие все больше и больше станут замешаться фиброзной тканью.

Даже самые здоровые и крепкие в таком режиме выдержат максимум 4-5 витков заболевания.

«Если заражение происходит раз в год или даже раз в два года, то через 10 лет умрет та часть населения, у которой не появится длительного иммунитета», — написано в статье английских учёных.

Так, может быть, правы те эксперты, которые считают, что коронавирус — это своеобразный ВИЧ, передающийся воздушно-капельным путём? Что же делать? Следует ли надеяться на то, что ковид рано или поздно мутирует и приспособится к «хозяину», не будет его убивать?

Но так и сейчас для большинства он не смертелен. Речь идёт не о том, что он убьёт сразу, просто этот процесс растянется по времени и организм сам не выдержит таких колебаний.

В этом случае, считают многие эксперты, вероятно, может помочь только действенная противовирусная терапия, а не вакцинация.

Хотелось бы верить, что это очередная страшилка про коронавирус, которых за последние полгода появилось великое множество.

Но российские эксперты, к которым я обратилась за комментариями, развели руками: слишком мало времени прошло, чтобы судить с определенностью, что будет, а чего нет.

Вопрос же о повторном заражении пока открыт: есть подозрительные случаи по всему миру, когда люди, переболевшие коронавирусом, заболевали снова, но не ясно, новое ли это заражение или тот же самый вирус, который до конца не ушёл и реактивировался.