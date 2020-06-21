Суд Астраханской области в воскресенье, 21 июня, санкционировал арест кандидата в губернаторы 56-летней Галины Морозовой, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого два дня назад нашли замурованным в бетон. Женщина несколько месяцев водила общественность за нос, утверждая, что ребенок просто пропал.

История жестокого убийства и коварного обмана обрастает любопытными деталями. По словам знакомых, депутат Морозова может быть ни при чем. Не исключено, что женщина взяла на себя чужую вину.

Новость о пропаже 12-летнего Саши облетела всю Астрахань в начале марта. Семейная пара — Николай Парахняков и его жена Галина Морозова 6 марта обратилась в полицию. Родители заявили, что мальчик 4 марта ушел из дома в направлении школы и не вернулся.

На призыв искать мальчика, кажется, откликнулся весь город. Были подняты не только профессиональные поисковые отряды, но и простые граждане.

— Я сам делал обходы в своём районе и в центре города. Искал рядом с работой, домом в радиусе 2 километров, — рассказывает местный житель Александр.

— Мне чисто по-человечески было очень жалко этого парнишку. И его родителей. Искали, чтобы чем-то помощь, а не из-за вознаграждения, которое пообещала его мать, 100 тысяч рублей, кажется, — вторит ему Ольга.

Семейными тайнами с журналистами и на своих страницах в соцсетях без тени смущения делилась сама политик. Оказалось, что Саша — поздний сын, который рос трудным ребенком. Еще недавно гордая мать рассказывала, как ее Саша — кадет казачьего корпуса — ходит в местный храм на причастие. А весной этого года ей пришлось признаться — ребенок связался с сомнительной компанией. Галина рассказывала местным журналистам, что компанией этой заправляет некий 19-летний молодой человек, который уже сидел за распространение наркотиков. Более того, таинственный «друг» и сам баловался запрещенными препаратами.

«Период его (Саши — «») общения с ним я точно назвать не могу, но это продолжалось больше двух месяцев. У нас есть видео, где наш сын уезжает от оперативников на скутере. По комплекции мы его опознали. Есть дети, которые говорят, что он «стрелял» мелочь возле ТЦ «Алимпик». Волонтёры туда уже сориентированы», − рассказывала Галина Морозова.

Возможно, не без помощи самой Морозовой, по городу поползли слухи, что якобы трудный ребенок не хочет возвращаться, потому что его привлекает бродяжничество.

— В какой-то момент надежды не стало. Мы были уверены, что Саша погиб. Думали, что утонул, — рассказала «» Ольга.

Первым усомниться в честности Морозовой рискнул местный журналист Глеб Иванов. Журналист обратил внимание на то, что в городе еще висят волонтерские объявления о поиске ребенка, а политик, как ни в чем не бывало, агитирует электорат голосовать против поправок в Конституцию.

В итоге и сыщики, которые заподозрили неладное. После пары допросов Морозова сдалась и рассказала, как все было.

Саша действительно стал все реже бывать дома, связался с сомнительной компанией, его интересы сузились до мопеда и музыки. 4 марта подросток уехал на своем скутере и вернулся только под утро следующего дня. Дома его ждал серьезный разговор с родителями. Завязалась ссора, в ходе которой Морозова схватила гантель и ударила несколько раз по голове. Ребенок умер на месте. Тогда было решено спрятать тело в бетоне под полом в доме старшего сына — 36-летнего Дениса Парахнякова.

Женщина также показала место в реке, куда выкинула завернутые в пакет гантель, телепровод от компьютерного монитора, а также малярную кисть. Видимо, эти предметы тоже использовались при убийстве.

Знавшие семью Морозовой не исключают, что тело было найдено в доме старшего сына, с которым женщина была в доверительных отношениях (женщина хотела отойти от политики, но именно Денис уговорил мать продолжать карьеру), не просто так. Мол, преступление мог совершить кто-то еще, а Галина взяла вину на себя. Кстати, старший сын Морозовой в свое время занимался строительством.

— Она произвела на меня впечатление любящей и заботливой матери. Немного нервная, может быть. Но у нее всегда было много работы, много забот. Ничего необычного я не замечала, — рассказала одна из знакомых, добавив, что видела, как Морозова водил своего Сашу на уроки по музыке.

— Я её знала хорошо, она очень любящая, заботливая мать, мозг отказывается понимать все происходящее, — пояснила другая знакомая депутата.

При этом, есть и другие мнения. Близкая знакомая и владелица местного супермаркета вспомнила, что Морозова, уже после пропажи Саши, приезжала «довольная» и «веселая».

Кстати, это не первая трагедия в семье Морозовой. Шесть лет назад у нее при загадочных обстоятельствах погиб средний сын. Теперь у женщины остались две совершеннолетние дочки и старший сын Денис. Ну и муж, разумеется, чья роль в этом деле весьма туманна. Обращает на себя внимание приписка в инстаграмме дочери: «Журналисты, не звоните папе. Он, скорее всего ничего не знает».

СПРАВКА «»

Галина Морозова — известный в регионе политический деятель. Женщина дважды, в 2016 и 2017 годах, баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году – на пост губернатора Астраханской области. Ранее также сообщалось, что в конце 2017 года Морозова, являясь членом «Справедливой России» и делегатом от регионального отделения партии в Астраханской области, предложила свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года. Незадолго до своего задержания, 25 апреля, Морозова ушла из партии «Справедливая Россия» Примечательно, что на своих страничках в социальных сетях Морозова вместо личного фото опубликовала портрет недавно арестованного лидера движения «За новый социализм» Николая Патошкина». О себе написала, что является членом экспертного совета по стратегии социально-экономического развития Астраханской области при губернаторе до 2035 года.