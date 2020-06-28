Московские хирурги спасают фрагменты руки молодой женщине, на которую напал алабай в Раменском районе Подмосковья. Хозяин собаки — пенсионер, плохо следил за недружелюбным питомцем, потому тот иногда убегал на улицу.

Как удалось выяснить «», жуткий случай произошел 20 июня, когда 35-летняя Ольга утром вышла из своего частного дома в деревне Ивановка и направилась на работу. Она трудится администратором в магазине неподалеку. Дома оставались сыновья — 6 и 9 лет от роду. Ольга — мать-одиночка. Ее супруг, сотрудник ФСБ, трагически погиб несколько лет назад в ДТП (машина столкнулась с поездом). После смерти главы семьи Ольга решила отдать жизнь воспитанию сыновей. Младший мальчик выехал на велосипеде из дома вместе с мамой — он хотел немного покататься и вернуться обратно. К счастью, малыш далеко отъехал от мамы, потому соседский алабай, который в это же время улизнул с участка, обратил взор на Ольгу. Собака вцепилась женщине в левую руку. Мальчик увидев, что собака терзает маму, на велосипеде доехал до магазина и позвал на помощь сотрудника. Тот вместе с другими мужчинами сумел отогнать пса.

После нападения Ольга отправилась в местную больницу. Но ранения были слишком тяжелые, поэтому пострадавшую переправили в Москвы — сначала в НИИ Склифосовского, а затем в 67-ю больницу. Часть руки (кисть, запястье, фрагмент предплечья) пришлось ампутировать, так как начался воспалительный процесс. Вскоре Ольгу ждет еще одна операция. Ее родители приехали из Мордовии, чтобы поддержать дочь в трудное время.

Владелец собаки — пенсионер Геннадий, с которым раньше у Ольги были добрососедские отношения. Самца алабая он взял примерно 8 лет назад из питомника. Со слов соседей, алабай часто сбегал с участка, тем более, путь для него был открыт — однажды дерево рухнуло на забор, образовав просвет. Пес некоторое время пользовался этим ходом и носился по деревне, пугая жителей.

Как говорят родственники Ольги, Геннадий даже не извинился. Собаку он якобы кремировал, хотя разрешение должен был дать местный ветеринар, и, по правилам, пса должны были наблюдать 10 дней перед усыплением. Правда, сам пенсионер утверждает, что сторона пострадавшей не идет на контакт. Поэтому мужчина намерен нанять адвоката и все юридические вопросы решать уже через него.