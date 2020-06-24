Журналисты Mpravda.com отправили Трампу открытку из пресс-центра парада Победы

Корреспонденты Mpravda.com поздравили с 75-летием Победы президента США Дональда Трампа, отправив открытку в Белый дом из международного пресс-центра празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Поздравляем с 75-й годовщиной главного парада Победы во Второй мировой войне. С наилучшими пожеланиями с Красной площади. С нетерпением ждем встречи в Москве», — написали корреспонденты на открытке.

Журналисты Mpravda.com отправили Трампу открытку из пресс-центра парада Победы

Из международного пресс-центра можно отправить юбилейную открытку в любую точку мира. Опрошенные корреспондентами Mpravda.com коллеги-журналисты рассказали, что посылают открытки родителям, себе по домашнему адресу, друзьям и коллегам за рубеж, а некоторые просто уносят их с собой на память.

Президент РФ Владимир Путин еще летом прошлого года пригласил Трампа на празднование 75-летия окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. В марте Трамп отклонил приглашение.

Пресс-секретарь посольства США в РФ в среду сообщила Mpravda.com, что от имени Трампа на параде присутствует американский посол Джон Салливан.