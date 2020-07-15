Журналистка и редактор отдела мнений в New York Times Бэри Вайсс уволилась из газеты, объяснив это травлей со стороны коллег и нетерпимостью редакции к альтернативному мнению. Об этом сообщили в самом издании.

В письме, адресованном издателю газеты Артуру Шульцбергеру, Вайсс раскритиковала сотрудников компании и руководство. Она назвала атмосферу на работе враждебной, отметив, что коллеги оскорбляли ее в Twitter и изводили тех, кто относился к ней по-дружески.

«Я не понимаю, как вы допускаете такое поведение в вашей компании, на виду у публики и сотрудников газеты», — написала она.

Сам издатель отказался комментировать случившееся. Представитель NYT Эйлин Мерфи отметила, что в компании «привержены принципам создания атмосферы честного и внимательного диалога» между коллегами.

Вайсс известна статьями о движениях в защиту социальной справедливости, которые получили широкое распространение в последние годы. В частности, в одной из публикаций журналистка раскритиковала женщину, рассказавшую о приставаниях комедийного актера Азиза Ансари. Также она сомневалась в необходимости отстранять от должности претендента на место судьи Верховного суда Бретта Кавано после обвинений в сексуальных домогательствах.

Кроме того, Вайсс осуждали за предположение, что рожденная в Калифорнии американская фигуристка Мираи Нагасу – иммигрантка.

Книга журналистки «Как победить антисемитизм», написанная после стрельбы в синагоге «Древо жизни», где погибли 11 человек, выиграла премию National Jewish Book.

Наиболее острой критике Вайсс подверглась после ситуации с публикацией в разделе мнений статьи сенатора Тома Коттона. В ней политик призывал использовать армию для прекращения волнений в американских городах, вызванных движением Black Lives Matter. Более тысячи сотрудников газеты потребовали удалить ее с сайта. После этого в отставку ушел еще один редактор NYT Джеймс Беннет.

В прощальном письме Вайсс отметила: «Твиттер не упоминается в выходных данных New York Times. Однако теперь Твиттер стал ее самым важным редактором».