Главный редактор портала «Даптар», пишущего о жизни женщин на Северном Кавказе, Светлана Анохина пожаловалась на поступившие ей угрозы убийством. По ее словам, 22 июля с ней связался мужчина, назвавшийся Далгатом Умахановым, который заявил, что у него якобы есть «указание разобраться со всеми феминистками».

Однако когда Анохина предложила ему встретиться, он пригрозил ей убийством, сообщает «Кавказ.Реалии».

После этого журналистка передала запись разговора в правоохранительные органы. В МВД по Дагестану отметили, что проводят проверку.