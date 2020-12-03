Тимур Олевский уволен из государственного американского СМИ после критики в адрес блогера Алексея Навального. Об этом сообщает RT в своем Telegram.

Журналист работал на канале «Настоящее время». Данное СМИ признано в России иноагентом.

RT утверждает, что Олевский во время онлайн-трансляции раскритиковал устроенную Навальным травлю журналистов после появившейся в СМИ информации о возможной связи отца своей жены Юлии Навальной со спецслужбами. При этом поводом для увольнения, по утверждению телеканала, стало то, что он без согласования с руководством канала участвовал в стриме стороннего блогера.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа, во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, спустя два дня пострадавшего доставили в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили, что в его организме были найдены следы вещества из группы «Новичок». При этом российскими медиками ядов в организме Навального не было обнаружено.