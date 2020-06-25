Главное следственное управление Следственного комитета России заочно предъявило обвинение российскому журналисту Айдеру Муждабаеву. Сейчас он живет и работает на Украине.

Как установило следствие, Муждабаев разместил на своей странице в Facebook два текстовых материала. Они содержали «призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан Российской Федерации», которые находятся на территории Украины. Отмечается, что журналист призывал делать это для их обмена на режиссера Олега Сенцова, который ранее был осужден в России за террористические преступления.

Теперь Айдер Муждабаев объявлен в международный розыск. Следствием подготовлены материалы для его заочного ареста. Ему инкриминируется совершение с использованием интернета публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, сообщается на сайте СКР.